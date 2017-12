Ratas: reitingud näitavad koalitsiooni head meeskonnatunnetust

ERR-i tellitud ja Turu-uuringute AS-i tehtud küsitlus näitas, et võrreldes valitsuskoalitsiooni ja opositsioonierakondade summaarset toetust, on valitsusparteide ülekaal kasvanud - neid toetab kokku 48 protsenti, opositsioonierakondi aga 39 protsenti.

"Aitäh nendele inimestele, kes on avaldanud toetust Keskerakonnale. Need otsused, mida tänane koalitsioon on teinud, on väga suur osa ka Keskerakonnal. Meie pingutused, et ühiskond oleks tasakaalukam, sidusam, solidaarsem, lähevad Eesti elanikele korda," ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Keskerakonda toetab populaarsusuuringu põhjal 29 protsenti küsitletuist (kuuga +2 protsendipunkti), Reformierakonda 24 protsenti (+2), EKRE-t 12 protsenti (-1), SDE-d 11 protsenti (+1), IRL-i kaheksa protsenti (0) ja Vabaerakonda kolm protsenti (-1).

Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ütles valitsuse pressikonverentsil, et tema reitingunumbreid ei jälgi, sest tähtsam on see, mida erakonnad teevad, mis on nende majanduspoliitika ja kui järjepidevad nad selles on.

SDE riigikogu fraktsiooni juht Kalvi Kõva ütles ERR-ile, et sotsiaaldemokraatide toetus on viimasel ajal püsinud stabiilne.

Kõva rõhutas sarnaselt Ratasele, et valitsuse toetus tervikuna on tõusnud. "Vaatamata opositsiooni suurele turmtulele ja kõikvõimalikele valeväidetele meediaruumis, et valitsus võib-olla ei tee kõige õigemaid asju, on inimeste usaldus meile kasvanud," lausus Kõva.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et partei seisab jätkuvalt selle eest, et meil ei oleks selliseid suuri muudatusi Eestis, mida valitsusliit plaanib. "Kogu maksussüsteem väga keerukaks ajada, ettevõtluskeskkond pea peale keerata ja uusi makse kehtestada. See alternatiiv, mida me Keskerakonnale pakume, on kõige tugevam alternatiiv."

EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison ütles, et EKRE toetuse minimaalne langus jääb statistilise vea piiresse, andmata täit adekvaatset pilti. "Positiivne, et meil on kindel tuumikvalija ja see annab põhjust optimismiks, et meil on võimalus tõusta kahele juhtivale parteile lähemale."