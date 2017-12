Ainuüksi neljapäeva jooksul tõusis Bitcoini hind 14,9 protsenti 15 242,99 dollarini. Nädalaga on hind kerkinud rohkem kui 50 protsenti, vahendasid Bloomberg, AFP jt.

Bloombergi hinnangul on lisaks investorite huvi plahvatuslikule kasvule aidanud Bitcoini hinna tõusmisele kaasa ka mitmed arengud turgudel. Näiteks teatas Austraalia börsioperaator ASX Ltd, et hakkab kasutama blockchain'i tehnoloogiat. Samuti testiti hiljuti edukalt Lightning Networki tehnoloogiat, mis loob uusi võimalusi Bitcoinide eest maksmiseks.

Samuti on alust eeldada, et juba lähiajal võimaldavad Bitcoinidega kauplemist mitmed juhtivad börsid.

Ajaleht Wall Street Journal nentis juba eelmisel nädalal, et üheksa aastat tagasi kurioosumina esile kerkinud krüptoraha on praeguseks ilmselgelt pälvinud peavooluinvestorite intensiivse tähelepanu.

Samas on osa analüütikuid üha rohkem rõhutanud, et Bitcoini edu näol on tegu spekulatiivse mulliga.

Näiteks Nobeli majandusauhinna laureaat Joseph Stiglitz on lausa seisukohal, et Bitcoin tuleks üldse keelustada.

"Bitcoin on edukas vaid seadustest kõrvale hoidumise potentsiaali ja järelevalve puudumise tõttu," märkis ta.