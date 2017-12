Kattai sõnul on ühele ajahetkele sattunud erinevad tegurid, mis hinnatõusu soosinud: nõudluse kasv, tootmiskulude kasv ja maksutõusud.

"Hinnanguliselt nelja-protsendilise inflatsiooni juures umbes viiendiku ehk peaaegu ühe protsendi sellest, mida me mõõdame kogu tarbijakorvi hinnakasvuna, annavad maksud," ütles Kattai.

Kattai sõnul on Eesti jõudnud tüüpilisse ajajärku, kus majanduses on head ajad, mis omakorda kiirendavad hinnakasvu.

"Kui hinnakasv on viimase viie aasta kiireim, siis pole patt öelda, et ka majanduses on viimase viie aasta kõige paremad ajad kätte jõudnud."

Kattai sõnul saab Eesti puhul välja tuua kaks konkreetset põhjust, miks hinnatõus on kiirenenud.

" Esiteks, seoses jõulise majanduskasvuga on tekkinud tööjõu puudus, mis on viinud palgakasvu kiirenemisele. Selle tõttu on ettevõtetel tulnud kulude kasv hinda edasi kanda. Teisalt on kasvanud jõudsalt ka nõudlus kaupade teenuste järele. Ehk suurenenud tootmiskulud on lihtne toodete ja teenuste hinda kanda."

Statistikaamet teatas neljapäeval, et tarbijahinnad tõusid novembris võrreldes oktoobriga 0,5 protsenti ja võrreldes eelmise aasta novembriga 4,2 protsenti.