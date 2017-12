Eksrahandusministrid: Euroopa rahandusminister oleks mõttetu institutsioon

"Kui see oleks mees, kelle sõna maksaks Euroopas, siis oleks mõte hea. Aga kui ta on ainult raha jagaja ja kompromissi looja, sel juhul on see mõttetu täiendav institutsioon. Kahjuks tendentsid Euroopa rahanduses on praegu vales suunas," ütles Jürgen Ligi.

Siim Kallase sõnul on Euroopa Komisjoni välja käidud idee jätkuks 2015. aastal välja käidud ettepanekutele, mis olid tõsiseltvõetavad ja tegelesid ennekõike euro tugevdamisega.

"Kui nüüd tahetakse ministrit teha, siis sellel on sümboolne väärtus. Et kui meil välispoliitikas on kõrge esindaja, siis oleks meil rahanduses ka üks inimene, kes on kõige tähtsam. Aga neid tähtsaid inimesi on juba praegu üksjagu."

Sven Sesteri hinnangul tuleks tähelepanu pöörata mujale kui uue institutsiooni loomisele.

"Ennekõike sellele, kuidas riigid saavad täita reegleid ja kokkuleppeid, mis on varasemalt tehtud. Täna on palju riike, kes neid kokkuleppeid ei täida ja sellega peaks tegelema, mitte uut uue institutsiooni looma."

Ka Maris Lauri jaoks ei tekita idee vaimustust ning ta on uue ametikoha loomisel väga kahtleval seisukohal.

"Ma ei ütleks koheselt ei, aga olen väga kahtleval seisukohal. Ma ei näe selget vajadust, millega see uus institutsioon peaks hakkama tegelema. Meil on praegu rahandusministrite kohtumised, kus saab neid teemasid arutada."

Euroopa Komisjon pakkus välja oma ettepanekud euroala reformiks. Üks neist ettepanekutest oli asutada eurorühma rahandus- ja majandusministri ametikoht. Komisjon ootab liikmesriikide arvamusi selle kohta.