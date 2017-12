SPD liikmed hääletasid neljapäeval ülekaalukalt selle poolt, et partei juhid võiksid alustada kõnelusi konservatiividega, vahendas Reuters.

Partei kongressi hääletus tähendab, et selle juhid saavad arutada erinevaid võimalusi, muu hulgas uue suure koalitsiooni moodustamist, mitteametlikku koostööd või ametlikku kokkulepet vähemusvalitsuse toetamist sellega, et ei hääleta kindlate parlamendi ettepanekute vastu.

Schulz kutsus parteikaaslasi üles toetama koalitsioonikõnelusi Merkeliga

SPD esimees Martin Schulz kutsus neljapäeval Berliinis toimuval kongressil erakonna liikmeid üles toetama koalitsioonikõnelusi liidukantsler Angela Merkeli juhitud jõududega.

Schulzi sõnul tuleks erakonnal kõnelusteks rohelist tuld näidata, et jätta kõik võimalused - sealhulgas nn suure koalitsiooni jätkamine - avatuks, vahendas Reuters.

"Me ei pea valitsema iga hinna eest. Kuid samuti ei peaks me ka iga hinna eest valitsemisest keelduma. Määrav on see, mida meil õnnestub ellu viia," selgitas SPD juht oma sõnavõtus.

Sotsiaaldemokraatide liidri sõnul tuleks erakonnal minna läbirääkimistele Merkeli Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liidu (CDU) ja selle Baieri liidumaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liiduga (CSU) eelarvamusteta ning vaadata, milliseid poliitilisi seisukohti neil õnnestub läbi suruda. Tema arvates tuleb kõik valitsuskoalitsiooni võimalused lahtistena hoida. "Sisu on oluline, mitte vorm."

"Meie riik peab saama tugevamaks, meie riik peab saama paremaks. Selle jaoks on SPD-d vaja," rõhutas Schulz oma kõnes.

Samas tegi Schulz ka torkeid CDU/CSU aadressil, näiteks väitis ta, et Euroopa ei saa endale enam lubada endise rahandusministri Wolfgang Schäuble stiilis poliitikat.

SPD-le aga tuletas esimees meelde, et erakonna seisu eest vastutavad nad ise, mitte Merkel, neoliberalism või meedia.

Merkeli katse panna pärast septembrikuiseid valimisi kokku koalitsioon oma Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liidust (CDU) ja selle Baieri liidumaa sõsarparteist Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) ning Vabast Demokraatlikust Parteist (FDP) ja rohelistest (Bündnis 90/Die Grünen) nurjus 19. novembril, kui FDP liider Christian Lindner kõnelustelt lahkumisest teatas.

Sotsiaaldemokraadid (SPD) kinnitas vahetult pärast septembrivalimisi, et ei lähe Merkeliga uude nn suurde koalitsiooni, vaid jääb opositsiooni. Pärast nn Jamaica koalitsiooni* moodustamise läbikukkumist on aga sotsiaaldemokraadid asunud oma seisukohta tasapisi muutma. Ilmselt on üheks oluliseks mõjutajaks ka president Frank-Walter Steinmeier, kes on sotsiaaldemokraatide eksjuht ja kes on korduvalt sarnaselt Merkelile rõhutanud, et nii Saksamaa kui ka kogu Euroopa vajavad kiiremas korras stabiilset valitsust.

Sotsiaaldemokraatide esimees Schulz teataski 24. novembril, et on kõnelusteks valmis. Suure koalitsiooni loomist toetab ka Baieri konservatiivide juht Seehofer, kes ütles 26. novembril ajalehele Bild am Sonntag, et konservatiivide ja SPD liit on Saksamaa jaoks parim variant. "Igal juhul parem kui "Jamaica", uued valimised või vähemusvalitsus," nentis ta.

Paremäärmusluses süüdistatud Saksa protestipartei Alternatiiv Saksamaale (AfD), kellega ükski teine partei pole valmis valitsuse moodustamiseks koostööd tegema, näeb Merkeli raskustes uut valitsust moodustada tõestust enda mõju kasvust. AfD võimalusi potentsiaalsetel uutel valimistel hindavad erinevad uuringud erinevalt, kuid analüütikud on märkinud, et ainus partei, kes segase olukorra jätkumisest võiks võita, on just AfD.

Juhul, kui Merkel moodustab sotsiaaldemokraatidega uuesti suure koalitsiooni, jääks kolmandale kohale jõudmise korral AfD-le ka Bundestagi juhtiva opositsioonierakonna roll, mis Saksamaa parlamendi tavasid arvestades on vägagi auväärne roll ning selline areng oleks nii Saksamaa poliitika kui ka ühiskonna jaoks märgiliseks sündmuseks.

* Nime sai potentsiaalne valitsusliit Jamaica lipuvärvide järgi, mis langesid kokku nelja partei omadega: must (kristlikud CDU ja CSU), kollane (liberaalne FDP) ja roheline (rohelised).