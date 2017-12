Vene oligarh võttis hagi AP vastu tagasi

Venemaa alumiiniumimagnaat kaebas tänavu mais AP kohtusse väidetava laimu eest, vahendas Politico.

Deripaska ei olnud rahul AP uudisega, mis rääkis tema väidetavatest sidemetest USA presidendi Donald Trumpi ja viimase kunagise kampaaniajuhi Paul Manafortiga.

Deripaska äritegevus on sattunud uurijate tähelepanu alla seoses Venemaa väidetava sekkumisega 2016. aasta USA presidendivalimistesse.

Deripaska kaebuses väideti, et AP märtsis avaldatud loos viidati ekslikult, et Deripaska maksis Manafortile selle eest, et viimane seisaks Venemaa valitsuse ja president Vladimir Putini huvide eest.

Samuti jättis artikkel Deripaska hinnangul mulje nagu oleks tema sidemed Manafortiga seotud ka Trumpi valimiskampaaniaga, kuigi Deripaska ja Manaforti suhted lõppesid juba 2009. aastal.

USA ringkonnakohtu kohtunik Ellen Huvell leidis, et Deripaska oleks pidanud usutavalt tõestama, et AP teadis artikli avaldamise hetkel, et see on väär. Kohtuniku sõnul ei suutnud hageja seda aga teha.