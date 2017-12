"Kutsuks üles valitsust ja kõiki poliitilisi erakonda üheskoos välja mõtlema, mida teha Eesti ühiskonna tegeliku probleemiga ehk negatiivsete demograafiliste trendidega ja elanikkonna vananemisega," ütles Luman Vikerraadio saates "Reporteritund".

"Kui sellega midagi ette võtta ei suuda, siis mingit imettegevat maksusüsteemi, mis meid kõiki tulevikus õnnelikuks ja terveks ning arstiabiga varustatuks teeb, pole olemas," lisas ta.

Lumani sõnul on talle jäänud ka mulje, et poliitikud pole midagi õppinud ajaloost, kui mõtlevad välja uusi käske-keelde. "Kollektiivselt oli meil ju au osaleda 51 aastat eksperimendis, kus kujundati ideaalset ühiskonda ja ideaalset ühiskonna liiget. Sellest ei tulnud midagi välja, sest inimiseloom jäi muutmata."

"Mulle on jäänud mulje, et me viimasel ajal üritame ka Eestis hakata jõu ja käsu korras kujundama ideaalset ühiskonda ja ideaalset inimest. Julgen ennustada, et ka sellest ei tule mitte midagi peale suure jama," sõnas Luman.

