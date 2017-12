Otse reedel kell 9.30 inimõiguste aastakonverents: populism ja häkkimine

Tallinnas Swissôtellis reedel toimuv inimõiguste aastakonverents kannab alapealkirja “Kas inimõigused on vabalanguses?” Konverentsi ühes paneelis arutletakse tehnoloogia arenguga kaasnevate ohtude üle inimõigustele.

Populismi levik, häkkimised, valeuudised, küberkuriteod, sotsiaalvõrgustikke värbamiseks kasutavad terrorirühmitused – need on vaid mõned näited uutest, nn 21. sajandi ohtudest inimese põhiõigustele. Inimõiguste aastakonverentsi tehnoloogiapaneelis arutlevad tehnoloogiaga kaasnevate ohtude üle new Yorgi ajakirjanduse kõrgkooli professor Jeff Jarvis, Euroopa Hübriidohtude Vastase Kompetentsikeskuse direktor Matti Saarelainen, Kozminski ülikooli professor Paul Przemyslaw Polanski, Ljubljana Ülikooli dotsent Mojca Pajnik ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Ivo Juurvee.

E-Riigi Akadeemia asutaja Ivar Tallo juhitud vestluses otsitakse vastuseid küsimustele: kuidas tagada, et meie avatust sotsiaalmeedias ei kasutataks ära meie endi kahjuks; kuidas säilitada privaatsust, kui iga meie liigutus veebis jätab jälje; kas meie õigus informatsioonile on tagatud, kui levivad libauudised ja meedia töötab klikipõhiselt? Konverentsil uuritakse, mismoodi kaitsta oma põhiõigusi küberilmas.

Teiste teemade seas arutletakse konverentsil põhiõiguste kriisi üle Euroopas, räägitakse väikeriikide ja põlisrahvaste rollist globaalpoliitikas ning küsitakse otse: kas inimõigused on vabalanguses? “Oleme küsimuse ees, kas seni toiminud inimõiguste kaitse arhitektuur tänases ühiskonnas enam toimib,” selgitas ürituse fookuseid konverentsi peakorraldaja Mart Nutt.

Inimõiguste Instituudi aastakonverents toimub sel aastal juba seitsmendat korda. Igal aastal võtab konverentsist osa üle 350 aktivisti, diplomaadi, poliitiku, analüütiku ja eksperdi, kes on pärit Eestist ja mujalt maailmast sooviga lahendada olulisi päevakajalisi inimõigustega seostuvaid ülesandeid. Varasemate aastate esinejate hulgas on olnud muuhulgas ka Mihhail Hodorkovski, Madeleine Albright, Žanna Nemtsova ja paljud teised. Aastakonverentsi patroon on president Kersti Kaljulaid.

Konverentsi ajakava leiab Inimõiguste Instituudi kodulehelt.