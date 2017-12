Helsingi suurmošee arhitektuurikonkurss võib toimuda juba lähikuudel

Järgmisel nädalal arutatakse Helsingi linnaruumikomisjonis Soome pealinna planeeritava suurmošee projekti. Helsingi suurmošee rajamine olevat juba lähemal kui eales varem ning võimalik, et poole aasta jooksul kuulutatakse välja ka arhitektuurikonkurss.

Tõenäoliselt annavad Helsingi ametnikud projektile kui sellisele heakskiidu, kuid sellega kaasneb hulk rangeid tingimusi, kirjutab Yle.

Kõige täpsemad tingimused hakkavad puudutama mošeeprojekti rahastamist, sest see teema on Soome avalikkuses juba varem palju tähelepanu pälvinud. Komisjoni juht Mikko Aho märkis, et rahastamise jälgimiseks vajab Helsingi linn ka abi.

Rahastamine peab olema läbipaistev ning see ei tohi tekitada sõltuvussuhteid. Rahastamise küsimus peab olema selge kolme kuu jooksul pärast planeeringutaotluse esitamist.

Teiseks tingimuseks on see, et suurmošee projekti peab hakkama juhtima uus selleks eesmärgiks loodud sihtasutus.

Lõpliku otsuse projekti edasise saatuse kohta teeb Helsingi linnavalitsus veel käesoleval aastal.

Kui linnavalitsuse otsus on positiivne, saab põhimõtteliselt alustada ka arhitektuurikonkursiga, mis tulebki kuulutada välja kuue kuu jooksul pärast linnavõimu otsust.