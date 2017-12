Umbes 300 000 eurot läks jagamisele Kaitseliidu, Päästeliidu ja mõlema Eestis tegutseva vähiliidu vahel, raha sai ka alustava õpetaja toetamise projekt.

"Meil viimastel nädalatel tuli ettepanekuid erinevatelt organisatsioonidelt, mis ei jõudnud nendesse kohalikesse investeeringutesse, millega me alustasime poolteist kuud tagasi. Otsustasime, et rahuldame need pöördumised, kui Reformierakond ei suuda otsustada keda toetada," ütles ERR-ile rahanduskomisjoni keskerakondlasest esimees Mihhail Stalnuhhin. "Leidsime sellele rahale väga õige suuna."

Ta ütles, et rahanduskomisjonis said neljapäeval läbi hääletatud muudatusettepanekud, koostatud tabelid ja viia eelnõusse tekstilised parandused. Riigieelarve eelnõu on täiskogus kolmandal lugemisel 13. detsembril.