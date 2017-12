Trumpi otsus põhjustas Läänekaldal ulatuslikke meeleavaldusi

Sajad Iisraeli sõdurid püüdsid Läänekaldal laiali ajada raevunud meeleavaldajaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läänekaldal valitsev rühmitus Hamas ähvardas koguni uue intifada ehk palestiinlaste ülestõusuga.

Varasemad kaks intifadat tõid kaasa ulatusliku terrorilaine Iisraelis, mille käigus enesetapuründajad lasid ennast õhku bussides ja kohvikuis.

Pole veel kindel, et palestiinlased seekord nii äärmuslikuks muutuvad, kuid leppida nad USA otsusega ei kavatse.

"Jeruusalemm on Jeruusalemm ning me ütleme ameeriklastele, et Jeruusalemm pole mäng ega vaidlusküsimus. Jeruusalemm on Palestiina, islami, kristlik linn. Meie alla ei anna," rääkis Gaza elanik Najah Aliwieh.

Islamimaailm on üksmeelselt Trumpi otsuse vastu ning paljud riigid, näiteks Türgi, kasutavad seda vastuseisu poliitilise profiidi lõikamiseks.

"USA torkas sütiku pommi, mis on valmis Lähis-Idas plahvatama. Kõigepealt, Türgi riigina peame me seda otsust tühiseks ja kehtetuks. Teiseks, Jeruusalemm, aga eriti Al-Aqsa mošee, on kolme religiooni pühapaik. Seega otsus, mis muudab või seab kahtluse alla selle staatuse, võib üles keerata suure katastroofi," kommenteeris Türgi peaminister Binali Yildirim.

ÜRO kordab, et peab ainsaks mõistlikuks lahenduseks kahe riigi lahendust, kus kõrvuti eksisteerivad Iisrael ja iseseisev Palestiina. Ka Euroopa Liit kardab, et Trumpi otsus seab just Euroopa Liidu eestvedamisel toimunud liikumise kahe riigi lahenduse poole löögi alla.

"Euroopa Liidul on selge ja ühine seisukoht - meie usume, et ainus realistlik lahendus konfliktile Iisraeli ja Palestiina vahel on kahe riigi lahendus, kus Jeruusalemm on nii Iisraeli kui ka Palestiina riigi pealinn," ütles EL-i välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini.

ÜRO Julgeolekunõukogu koguneb Trumpi avaldust arutama reedel.