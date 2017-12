Leedu rahandusminister soovitab automaksu kaaluda

Neljapäeval seimile 2018. aasta parandatud eelarve eelnõud tutvustades ütles Šapoka ka, et Leedu autopark on liiga vana.

"Suur osa sõidukeid on vanad, samas kui uued kuuluvad juriidilistele isikutele, kes on juba kaudselt maksustatud. Kui me kehtestaks automaksu, mõjutaks see esmalt madalama sissetulekuga inimesi ja viiks olukorrani, kus me suurendame veelgi sissetulekute ebavõrdsust," ütles minister.

Ta lisas, et plaani tuleks siiski arutada.