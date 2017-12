Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et partei tegi kohalikel valimistel hea tulemuse ja erakonna reiting on viimaste aastate kõrgeim, mis tähendab, et intriigitsemisel pole põhjust. Pevkuri sõnul ta uusi sisevalimisi ei karda.

Reformierakonna auesimees Siim Kallas ütles ERR-ile antud intervjuus, et partei ei saa valimistele minna vastu sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks teha erakonnas järgmise aasta suvel uued juhivalimised.

"Mina küll valimisi ei karda, toimugu need kas või kuu aja pärast. Erakonna liikmed on andnud praegusele juhatusele tugeva mandaadi kaheks aastaks. Ja tegelikult tollal, kui mandaat anti, oli kõigil arusaamine, et istuv juhatus läheb ka valimistele. Aga kui keegi tunneb, et praeguse juhatuse mandaat vajab uuesti üle kinnitamist, siis loomulikult, võime seda arutada. Ja kui keegi soovib ka esimehe kohale kandideerida, siis andku aga julgelt teada," kommenteeris Pevkur ERR-i raadiouudistele.

Samas tuleb Pevkuri sõnul jälgida ühiskonnas ja erakonnas toimuvat.

"Erakond tegi kohalikel valimistel ühtse meeskonnana läbi aegade parima tulemuse. Meie reiting on ka Kantar Emori viimaste uuringute järgi kolme viimase aasta kõige kõrgemal tasemel. Minu arvates sellises olukorras on igasugune intriigitsemine kohatu ja iga erakonna liige, isegi auesimees peab keskenduma nendele uutele ideedele, visioonidele, millega 2019. aastal minna valimisi võitma," rääkis Pevkur.

"Meil on täna juhatusel kehtiv mandaat ja see on päris tugev, ka mulle erakonna liikmete poolt antud mandaat on tugev ja selline väikese inimeste grupi poolt teadlikult ja kogu aeg mingisuguse intriigi punumine ei ole kindlasti see, mida erakonna liikmed üle Eesti tunnevad," lisas ta.

Reformierakonnas peaksid uued korralised valimised olema 2019. aasta jaanuaris, mil jääb riigikogu valimisteni lühike aeg. Pevkuri sõnul on üldkogul võimalik juhatuse volitusi kuni aastaks pikendada.