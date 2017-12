Venemaa valmistub suureks sõjaks alates 2008. aasta Gruusia konfliktist, ütles erukindral Ants Laaneots julgeolekule pühendatud riigikogu toimetiste tutvustusel. Veel märkis ta, et Gruusia, Krimmi ja Süüria kogemustest on Venemaa teinud järeldusi ning nüüdisajastab oma sõjalist doktriini.

Riigikogu toimetiste julgeolekule pühendatud numbri esitlusel rääkis Ants Laaneots Venemaa plaanidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ta leiab, et Venemaa lahinguvalmidus on kõrgem kui Nõukogude Liidu ajal. Laaneots on veendunud, et Venemaa valmistub suureks sõjaks.

Putin avaldas viis raamatut Venemaa uuest doktriinist, milles on seatud ülesanded taastada kontroll endise nõukogude ruumi üle ning seljatada USA üleilmses maadlusringis.

"On täiesti tõenäoline, et aastail 2020 või veidi hiljem tuleb ette midagi tõsist Venemaa poolt," arvas Laaneots.

Ta märkis, et aastaks 2020 peaks Vene armee olema varustatud uue relvastusega, kuid see tähtaeg on edasi lükatud aastani 2025.

"Plaan oli selline, et aastaks 2020 Vene relvajõud peavad vähemalt 70 protsendi ulatuses olema komplekteeritud uue tehnika, relvastuse ja varustusega. Nüüd on see lükatud kuni 2025. aastani edasi, sest need sanktsioonid, mis peale pandi Ukrainas, mõjutasid oluliselt majandust," selgitas Laaneots.

Ta ütles, et Venemaa on astunud õigeid samme, korraldades oma sõjaväe juhtimise ümber pärast Gruusia sõda 2008. aastal USA eeskuju järgides.