Kiisler valiti ÜRO keskkonnaassamblee uueks presidendiks

Igal aastal sureb halva õhukvaliteedi tõttu kuus ja pool miljonit inimest. Teadlaste sõnul on 2050. aastaks maailmameres rohkem prügi kui kalu.

"Aktuaalne kaamera" küsis Kiislerilt, milliste eesmärkide eest Eesti koos Euroopa Liiduga seisab.

"Suusõnaline eesmärk on ju see, et kõik riigid, kõik maailma riigid vähendaksid oma reostust. Selleks seisame me selle eest, et nad annaksid aru, et nad mõõdaksid, milline on nende veeseisund, pinnase seisund, õhuseisund ja et need andmed oleksid kõigi jaoks avalikult kättesaadavad. Siis me saame jälgida, kuidas nad seda reostust reaalselt vähendavad," vastas Kiisler.

"Mis puutub õhusaastesse, siis väga palju sõltub siin söest lahtisaamisest, taastuvenergiale üleminekust - tuule- ja päikeseenergiale, elektriliste liikumisvahendite pakkumisest, jalgrattajagamisest, jalgsikäimisest, metroodest suurtest linnades. Väga palju saame me teha plastikuga, mida praegu lihtsalt

visatakse ära. Me saame võtta eeskuju klaasikasutamisest ja taaskasutada seda plastikut, mida meil vaja on, mitte seda ookeani visata," selgitas Solheim.

Keskkonnaassambleel lepiti kokku konkreetsed tegevused keskkonnareostuse vähendamiseks.