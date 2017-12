Riik kavandab seadusemuudatust, mis võimaldaks kütusemüüjatel müüa vaid sellise koguse kütust, mille osas on ettevõte pannud maksusumma tagatisena kõrvale. Selle eesmärk on vähendada pettuseid. Kütuseliidu hinnangul suruks aga uus kord nurka väikeettevõtjad ning mõned neist võivad üldse tegevuse lõpetada.

Hetkel on Eestis kokku 131 kütuseettevõtet, kellest lõviosa moodustavad väikesed, piirkondlikud firmad, kes kohalike elanike kõrval teenindavad peaasjalikult talunikke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui mul täna see pütt saab tühjaks, siis ma hommikul helistan ja mul on õhtuks uus pütitäis kohal," rääkis Külmasoo talu peremees Raivo Musting.

Tema sõnul ei suuda suurettevõtted nii kiiret ja paindlikku teenust pakkuda. Tellimus tuleb esitada mitu päeva ette. Põllumajanduses on aga kiiretel tööperioodidel raske etteulatuvaid otsuseid teha.

"Helistan kolm päeva ette, tean, et kolme päevaga on tühi. Ja siis hakkab sadama ja sajab kolm päeva. Siis on kütuseauto mul viie tonniga kohal, aga kolme tonni ei ole mul kuskile panna. Kabinetivaikuses on neid asju jube hea välja mõelda, aga reaalses elus peab keegi nende otsustega elama hakkama," selgitas Musting.

"Aktuaalse kaameraga" vestelnud kütusemüüjad üle Eesti tõdesid kui ühest suust, et planeeritav seadusemuudatus surub nad nurka, kuna edaspidi plaanib riik siduda läbimüüdava kütusemahu ettevõtete tagatise suurusega.

"Et kui mina näiteks tahan müüa miljon liitrit kuus, ma pean panema tagatiseks üle 300 000. Me ei suuda selliseid summasid riigile lihtsalt panti panna või maksuameti kontole kanda, mis seisab seal. Kui mul oleks 300 000 vaba raha, siis ma võiks sellega midagi muud hoopis teha," rääkis Eesti Kütuseliidu esindaja Ain Polma.

Teine oluline muudatus näeb ette seda, et edaspidi peavad hakkama kõik kütusemüüjad kasutama elektroonilist saatelehte. Seegi eeldab väikeettevõtjate hinnangul investeeringuid, mida nad ei pruugi olla suutelised tegema.

"See, kas ettevõtja tahab liidestuda meie süsteemiga või ta hakkab andmeid sisestama meie süsteemi, on tema enda valik ja viimasel juhul ei kaasne sellega absoluutselt mitte mingeid kulutusi," ütles maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Erje Mettas.

Ta lisas, et reeglite karmistamine on möödapääsmatu, kuna kütusesektoris tegutseb jätkuvalt ligi 86 riskiga isikut ja maksupettuste ulatus vedelkütuse turul on hinnanguliselt 50-60 miljonit eurot aastas.

Tanklapidajate sõnul otsitakse aga maksudest kõrvale hiilijaid valest kohast.

"Väikeettevõtjad kõik ostavad kauba terminalidest. Selle pealt on maksud makstud. Kus kohas see maks nüüd maksmata on jäetud, seda peabki maksuamet otsima sealt eestpoolt, enne kui see kütus terminali tuleb," ütles Polma.