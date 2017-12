Laevakaitsjad said riigilt kokku 120 000 eurot abi

"Laevakaitsjatele antud rahalise abi kogusumma on ligi 120 000, mis sisaldab majutuskulusid, erakorralist arstiabi, kohtuprotsessiga seotud sõidukulusid ja lennupileteid," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Liisa Toots neljapäeval BNS-ile.

Tema sõnul on rahalise abi tagasimakse kohustused fikseeritud kirjalikult iga laevakaitsjaga eraldi.

Abi tagasinõudmise või sellest loobumise küsimus on välisministri ja valitsuse pädevuses.

Kolmapäeval teataski välisminister Sven Mikser, et teeb valitsusele ettepaneku vabastada laevakaitsjad riigilt saadud rahalise abi tagasimaksekohustusest. "Laevakaitsjad ja nende pered on olnud neli aastat väga keerulises olukorras. Ma ei soovi tekitada neile täiendavat murekoormat," ütles Mikser.

Neljapäeval teatas ka peaminister Jüri Ratas, et toetab laevakaitsjate vabastamist tagasimaksekohustusest. "Ma arvan, et see on koht, kus riik peaks appi tulema," ütles Ratas. Ta lisas, et välisminister Mikser ei ole vastavat ettepanekut veel valitsusele esitanud, ent kui ettepanek esitatakse, siis valitsus kindlasti arutab seda.