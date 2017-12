Ringkonnakohus jättis eelmisel nädalal jõusse keelu korraldada enampakkumine Tootsi tuulepargi jaoks mõeldud maatükile. Ühena neljast firmast Tootsi tuulepargi krundi enampakkumise vaidlustanud 4Energia esindaja Allar Jõksi sõnul soosib enampakkumine Eesti Energiat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eesti Energia on ainuke osaleja, kes selle kinnistu saamisel hakkaks saama taastuvenergia toetust selle elektri tootmisest. Teised seda saama ei hakka, mis tähendab, et see, kel võimalus saada suuremat tulu sellest energiast, saab ka teha suuremat pakkumist," selgitas Jõks.

Taastuvenergia toetust määrava majandusministeeriumi teatel tuleneks taastuvenergia toetuse maksmine sellest, et Eesti Energia on juba jõudnud teha krundil ettevalmistustöid. Jõksi vastuväide on, et need ettevalmistused on tehtud seadusliku aluseta ja eelise saamiseks.

Jõksi väitel tooks Tootsi tuulepargi rajamine Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Green poolt kaasa elektrihinna tõusu.

"Kui Eesti Energia selle energiatootmise eest saab taastuvenergia toetust, aga teised tootjad seda ei saa, siis kes selle kinni maksab. Selle saab kinni maksta ainult tarbija ja hinnaguliselt on see 180 miljonit eurot 12 aasta peale, mille jooksul seda taastuvenergia toetust Eesti Energia saab," rääkis Jõks.

Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase kinnitusel ei pea see väide paika.

"Tuuleenergia toetuseks ette nähtud summa on 53,7 eurot megavatt-tund ja toodangu mahu peale, mis on 600 gigavatt-tundi, nii et aastas makstav tasu on 32,2 miljonit eurot. See jagatakse ära kogu toodangumahuga, mitte ühiku hinda ei korrutata läbi lisanduva mahuga. Kui turule tuleb rohkem võimsust, siis jagatakse see 32,2 miljonit suurema toodangumahuga, mis tähendab, et toetus per elektritootmisühik läheb odavamaks," selgitas Kärmas.

Tema väitel on just toetuse vähenemine ühe tootmisühiku kohta põhjus, miks teised tuuleenergia tootjad Tootsi tuulepargi käikuandmist takistada püüavad, sest kui Tootsi 2020. aasta lõpuks tööle ei hakka, jääb see taastuvenergia toetusest ilma.