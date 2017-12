Mihkelson: Trumpi otsus Jeruusalemma kohta on seotud USA sisepoliitikaga

"Arusaadav, et see otsus, mille Trump eile tegi, on väga otseselt seotud mitte niivõrd nende diplomaatiliste jõupingutustega, mida USA on Lähis-Idas ette võtnud, vaid pigem ikkagi USA sisepoliitikaga," rääkis Mihkelson "Aktuaalsele kaamerale".

"Selles mõttes on nii kongressi demokraatide kui ka vabariiklaste liikmed küllaltki vaoshoitud hindamaks Trumpi otsust," lisas ta.

Mihkelson tõdes, et nii USA kaitseminister Jim Mattis kui ka välisminister Rex Tillerson on esitanud oma seisukohad ja öelnud, et Trumpi otsus võib puudutada nii USA kui ka liitlaste huvisid Lähis-Idas. Trump aga on näidanud, et tema jaoks on tähtsad need lubadused, mida ta valimiskampaania ajal andis.

"Sõltumata sellest, millised võiks olla vähemalt lähemas perspektiivis rahvusvahelised tagajärjed," märkis Mihkelson.

Poliitik tõi välja, et Trump on lubanud murrangut Lähis-Ida rahuprotsessi, kuid nii Washingtonis kui ka laiemalt saadakse aru, et selle sammuga on oodatud läbimurret raske eeldada.

"Vaevalt nüüd näeksime mingeid teisi dramaatilisi otsuseid sellele kohe järgnemas, sest Trump eilses avalduses ka ütles, et Jeruusalemma enda jurisdiktsioon ehk ennekõike küsimus Ida-Jeruusalemma tulevikust peab ikkagi jääma tulevaste läbirääkimiste objektiks. Aga samm ise on hästi sümboolne ja toob kaasa kahtlemata väga palju negatiivset reaktsiooni maailmas," kommenteeris Mihkelson.