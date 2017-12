Saarts Vabaerakonna reitingust: uutel parteidel on keeruline püsima jääda

Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste politoloog Tõnis Saarts kommenteeris Vabaerakonna madalat reitingut, öeldes, et uutel erakondadel on keeruline püsima jääda, kui nad kiiresti oma maailmavaadet ja toetajaid paika ei saa.

Vabaerakonna toetus langes ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i uuringu kohaselt detsembris kolme protsendi juurde. Põhjuseks tuuakse mitteosalemist kohalikel valimistel.

Saartsi hinnangul on see vaid üks põhjus. "Uutel erakondadel on alati risk. Poolteist-kaks aastat nende toetus on väga kõrge, aga kui nad väga selgelt pärast seda ei pane paika oma maailmavaadet, kes võiks olla nende põhitoetajad ja ei ehita üles erakonna organisatsiooni, siis kahtlemata on neil päris keeruline väga tihedas poliitikonkurentsis, nagu Eestis on, püsima jääda," selgitas politoloog.

Ta tõdes, et Vabaerakond on küll mõnevõrra pingutanud, aga endiselt on õhus riskid, kas erakond ikkagi jääb ja võiks olla ka järgmises parlamendis.

Uuringu kohaselt meelitas IRL, kelle toetus oli detsembris kaheksa protsenti, kohalikel valimistel mitteosalenud Vabaerakonna toetajad aasta lõpus enda poole üle.

Saarts selgitas, et kui võrrelda IRL-i Vabaerakonnaga, siis tulebki välja n-ö vana erakonna eelis.

"Tugev erakonna organisatsioon, professionaalsed poliitikud, kampaaniavõimekus - see oligi see, mis IRL-i väga kriitilisest seisust viimastel kohalikel valimistel välja vedas," ütles Saarts.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), kelle toetus oli detsembris 11 protsenti, on politoloogi hinnangul leidnud endale püsivalijad ning toetus kõigub 10-15 protsendi vahel.

"Enne Mikserit oli toetus 10 protsendi juures, nüüd, Ossinovski ajal on see stabiliseerinud. Neil on tõesti võrreldes teiste erakondadega väga stabiilne seis olnud," rääkis ta.

Keskerakonna toetus oli detsembris 29 protsenti. Saartsi sõnul on näha, et Keskerakond on brändi ja programmilise erakonnana niivõrd tugev, et tal ei ole tingimata vaja n-ö vee peal püsimiseks nii karismaatilist liidrit nagu oli Edgar Savisaar.

Rääkides Reformierakonna auesimehe Siim Kallase ettepanekust korraldada parteis tuleval aastal uued sisevalimised, ütles Saarts, et reitingute põhjal selleks põhjust ei ole.

"Nad on ennast väga hästi sisse seadnud kui juhtiv opositsioonierakond, kelle toetus on päris korralik," ütles ta.

Reformierakonna toetus oli detsembris 24 protsenti.