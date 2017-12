ERR Põhja-Iirimaal: kohalikud kardavad, et piirikontrolliga naaseb vägivald

Newryon väike linn Põhja-Iirimaal, mis asub vaid mõne kilomeetri kaugusel Iirimaa piirist. Paljud inimesed seal hääletasid Brexiti vastu ja on nüüd tuleviku suhtes umbusklikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma oleksin parema meelega Suurbritanniast eemal. Ma usun, et see siin saarel on üks riik. Põhi ja lõuna kuuluvad kokku," kommenteeris Orlaith.

Inimesed, kellega "Aktuaalne kaamera" Newry tänavatel rääkis, ei kiida heaks unionistide seisukohta, mille järgi peab Põhja-Iirimaa hoidma iga hinna eest kokku Suurbritanniaga, isegi kui see võib raskendada inimeste ja kaupade vaba liikumist Iiri saarel.

"Nad ei esinda Põhja-Iirimaad. 56 protsenti inimestest hääletasid Euroopa Liitu jäämise poolt ja nemad ignoreerivad seda ja väljendavad oma briti mentaliteeti selle asemel, et arvestada Põhja-Iirimaa tegelike huvidega. See kokkulepe, mille Theresa May saavutas Iiri peaministriga oleks meile olnud väga hea. Kõik on šokis, et unionistid otsustasid selle tagasi lükata," rääkis Michael.

"Neil on meist täiesti ükskõik, nad ei hooli Põhja-Iirimaast," ütles John.

Kingapoe omaniku Decan McChesney'i esiisade asutatud kingapood Newry kaubatänaval on linna vanim äri. McChesney ütles, et kui Põhja-Iirimaa koos Suurbritanniaga Euroopa Liidust lahkub ja kehtestatakse tariifid, ei oleks tema äri enam konkurentsivõimeline.

Enne suure reede kokkuleppe sõlmimist toimus Newry's tema sõnul koledaid asju.

"Me olime eesliinil. Ma olen näinud asju oma poe ukse ees, mida keegi ei peaks eluajal kunagi kogema. Meile öeldakse, et tuleb "pehme piir", aga selle jaoks on vaja kontrolli. Nad peavad teadma, et piir töötab. Nii et võib-olla tuleb pisteline kontroll. Kui tuleb pisteline kontroll, siis peaks olema piiripunkt. Kui on piiripunkt, siis saab see sihtmärgiks. Kui see saab sihtmärgiks, tuleb seda kaitsta. Kui seda kaitstakse, siis tuleb selle kaitsjaid kaitsta ja me olemegi vanas olukorras tagasi," rääkis McChesney ja kinnitas, et dissidendid on endiselt alles.

Belfasti Queensi ülikooli professor David Phinnemore leiab, et lahkumistingimuste läbirääkimiste aeg on otsa saamas. Nüüd, kus Brexiti reaalsed tingimused on tasapisi selguma hakanud, tuleks tema hinnangul korraldada uus referendum.

"Meil oli väga lühike debatt Brexiti osas, eriti Põhja-Iirimaal, kus see oli väga napp. Inimesed hakkavad mõistma, et paljud lubadused olid mõnevõrra eksitavad," selgitas ta.

"Ainus põhjus, miks Brexit juhtuda sai, oli meie poliitikute ebaadekvaatsus. Meile ei antud informatsiooni, mida oleks vaja olnud. Meile valetati. Aga see toimub ikkagi," kommenteeris McChesney.