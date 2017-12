Kaljulaid ootab parteidelt meeste ja naiste võrdsust valimisnimekirjades

Kohtumise alguses küsis president Kersti Kaljulaid poliitikutelt, kuidas nende erakonnad kavatsevad edaspidi tagada valimisnimekirjades naiste ja meeste esindatuse võrdsust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

2015. aasta riigikogu valimistel oli tõmbluku meetodil ehk vaheldumisi mees- ja naiskandidaat koostatud Keskerakonna valimisnimekirja algus, sotsiaaldemokraatide nimekirja esikümnes oli kuus naist.

Teistes nimekirjades oli naiste esindatus märksa tagasihoidlikum.

EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison ütles pärast kohtmist, et tema hinnagul probleemi pole, sest kandideerida saavad kõik, kes tahavad.

"See on juba iga erakonna sisedemokraatia küsimus, kuidas nad oma nimekirja koostavad. See on eelkõige valijate hinnata, keda nad soovivad näha kas parlamendis või kohalikus omavalitsuses volikogu liikmena," ütles Madison.

Rääkides riigireformist, ütles Marko Pomerants, et kevadeks peaks valmima riigireformi komisjoni eestvõttel dokument reformi põhialuste kohta.

"Kuigi reform suure mürinaga käib, aga seal saaks ehk vähemasti selgelt kirja see, mis reformi piirid siis on, sest tegemist on protsessiga, mida võiks jätkuda inimpõlvedeks," selgitas ta.

Madison peab riigireformi tähtsamaks ülesandeks vähendada bürokraatiat.

"Kui me tahame olla õhukene e-riik, kus võimalikult väikene osa maksumaksja rahast läheks avaliku sektori ülalpidamisse, siis me peaksime keskenduma sellise bürokraatia vähendamisele," ütles ta.

Valimiste välireklaami keelu kaotamise osas aktiivse valimiskampaania ajal olid poliitikud ja president üsna ühel nõul.

"Ma arvan, et uuel aastal me jõuame selle teemaga kindlasti edasi, mis puudutab seda keeldu," ütles Pomerants.

Valimisringkondade arvu vähendamise arutelu seisab komisjonil veel ees. Pomerantsi hinnagul võiks ülejärgmistel valimistel olla kümme ringkonda praeguse 12 asemel.