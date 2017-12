Junckeri sõnul avab see tee kõneluste 2. etapile ehk kaubanduskõneluste alustamisele.

May ütles reede hommikul pärast Brüsselis peetud kõnelusi Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, et Brexiti-kokkulepe on hea kogu Suurbritanniale.

May sõnul lepiti kokku tegevuskavas, mis on maksumaksjate suhtes õiglane.

Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahele ei teki nn kõva piiri, lisas ta.

Euroopa Komisjoni juht Jean-Claude Juncker vestles ööl vastu reedet telefoni teel Suurbritannia peaministri Theresa May ja Iirimaa valitsusjuhi Leo Varadkariga ning kõnelused jätkusid hommikuni.

Reede varahommikul kohtusid May ja Juncker Brüsselis ja andsid pressikonverentsi.

Kõnelused kogu öö

"Me oleme teinud edusamme, kuid kõik ei ole veel täielik. Kõnelused jätkuvad kogu öö," kirjutas Junkceri eestkõneleja Margaritis Schinas suhtlusvõrgustikus Twitter.

EL-i liidrid langetavad ilmselt järgmise nädala tippkohtumisel otsuse, kas läbirääkimistel Brexiti üle saab liikuda järgmisse faasi.

Rahandusminister Philip Hammond avaldas juba neljapäeval arvamust, et Suurbritannia on veendunud, et Euroopa Liidust lahkumise tingimustes jõutakse kokkuleppele.

"See on väga keeruline läbirääkimiskomplekt, selles on palju liikuvaid osi ja palju osalisi, aga me oleme veendunud, et suudame sellega edasi minna," ütles Hammond Brüsselisse EL-i kolleegidega kohtuma saabudes.

Briti peaminister Theresa May pidas esmaspäeval Brüsselis kõnelusi Euroopa Komisjoni juhi Jean-Claude Junckeriga, kellega üritati saavutada kokkulepet Brexiti-kõneluste esimese etapi teemades: Iiri-Põhja-Iiri piirilahendus, Suurbritannia lahkumisarve ning EL-i kodanike õigused Suurbritannias.

Juncker ja May ütlesid pärast kohtumist, et "täielikku kokkulepet" ei saavutatud, kuid rõhutasid, et see on sel nädalal veel võimalik.