Koppel: Bitcoini viimane sööst üles on veel nägemata

Koppel põhjendas Bitcoini hinnatõusu üheltpoolt sellega, et kui investorid hoidsid varem oma "polstrit" rahas, siis nüüd otsitakse vähemalt osale sellest midagi huvitavamat ja tootlikumat.

"Sellega on kaasnenud, et kõik, mis on vähegi huvitav ja riskantne, on viimastel aastatel liikunud ainult üles," rääkis Koppel Vikerraadio hommikuprogrammis.

Teise põhjusena tõi Koppel välja, et sisuliselt käib sularaha vastu maailmas päris mitu aastat jõuline võitlus.

"Ja midagi pole parata - kui sularaha osakaal väheneb, siis inimestel kipub olema tahtmine majandustehinguid teha anonüümselt, et absoluutselt kõigel ei oleks riigi silma peal."

Kolmandana tõi Koppel välja tavainimeste käitumise, mille juured on peidus sügavas inimloomuses.

"Siin tuleb mängu komponent, mida aeg-ajalt turgudel on näha ehk see on inimeste hullumeelsus. See on inimloomuse see osa, kus hasart läheb väga suureks ja hakatakse kartma, et nüüd ollakse millestki lootusetult ilma jäämas."

Sarnaseid asju ajaloost on Koppeli sõnul võimalik tuua palju: alates Hollandi tulbisibulatest kuni sajandi alguse Ühendriikide tehnoloogiaaktsiate ja eelmise buumi aegse kohaliku kinnisvarani. "Muster inimeste psühholoogilise käitumise kontekstis on alati üsna sarnane."

Koppeli sõnul lähevad inimesed praeguse Bitcoini vaimustusega kaasa, kuigi neil pole asjast väga suurt aimu.

"Ma julgeks välja öelda ketserliku mõtte, et kui seda tehakse prooviks ja pannakse raha näpuotsaga, siis see polegi kõige halvem idee. Aga kui ma vaatan üldiselt finantsmaailma, siis pole arusaamist, millega tegu on."

Kui vaadata muid vara klasse, siis on seal Koppeli sõnul ajalooliselt välja kujunenud meetodid, millega on võimalik panna õigustatud hind ja teha tulevikustsenaariume.

"Bitcoini puhul selliseid asju pole, vähemalt veel mitte. Hinnangud, kus keegi ütleb, et homme maksab Bitcoin 5000 vähem või ülehomme on hind kerkinud 50 000 dollarile, need hinnangud on tehtud paljuski esoteerilisel pinnal."

Kui kaua Bitcoini "pidu" veel kestab, on Koppeli sõnul täpselt raske öelda.

"Investeerimisalases kirjanduses kiputakse ütlema, et kui taksojuhid ostavad, siis saame rääkida mullist ja et varsti toimub järsk teisesuunaline liikumine. Kui ma istun täna kohvikus sõbraga maha, siis käib kõrvallauas aktiivne jutt Bitcoinist ja seda täiesti tavaliste inimeste poolt."

Võttes aluseks Bitcoini praeguse hinnataseme ja hinnadünaamika ja varasemate buumide järsud hinnaliikumised, on Koppelil kahtlusi Bitcoini hinna maa peale tuleku osas.

"Viimane sööst üles on veel olemata. Ma lihtsalt nendin seda ja see pole mingil tasandil soovitus inimestel ise katsetama minna. Ma oleksin üllatunud, kui ühel päeval maksaks Bitcoin praeguse 16 000 asemel 40 000, aga see üllatus oleks üsnagi mõõdukas."

Virtuaalse krüptoraha Bitcoini hind lõi neljapäeval järjekordse rekordi ning ületas 15 000 USA dollari piiri.

Ainuüksi neljapäeva jooksul tõusis Bitcoini hind 15 protsenti, kuid käis päevasiseselt ka 15 000 dollarist kõrgematel tasemetel. Ajaleht Wall Street Journal nentis juba eelmisel nädalal, et üheksa aastat tagasi kurioosumina esile kerkinud krüptoraha on praeguseks ilmselgelt pälvinud peavooluinvestorite intensiivse tähelepanu.

Samas on osa analüütikuid üha rohkem rõhutanud, et Bitcoini edu näol on tegu spekulatiivse mulliga.