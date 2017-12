Sihtasutuse Kultuurileht nõukogu esimees Toomas Väljataga tunnistas, et kultuuriväljaannete lugejaskond Eestis on aasta-aastalt kahanenud. Seoses Müürilehe sihtasutuse rüppe võtmisega uurisime, milline seis on selles vallas praegu ja mida võiks tuua tulevik.

