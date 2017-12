Arto Aas: kust selline rutt tegeleda detsembris erakonna sisevalimistega?

"See on järjekordne üllatus, et me loeme neid mõtteid lehest, mitte ei aruta neid kõigepealt omavahel. Ütleme ausalt, mulle see praktika väga ei meeldi. Mul on ka kindlasti olemas oma seisukoht nii selle rahulolematuse kui ka plaanide kohapealt, aga ma tahaks neid arutada enne juhatuses ja fraktsioonis," kommenteeris Aas ERR-ile.

"Minu arvates praegu peaks eelkõige tegelema oma opositsioonilise tööga, programmiga ja valimiste sisuga. Ma natuke ei saa aru, et kust selline väga suur rutt nüüd detsembrikuus tegeleda jälle oma sisevalimistega. Pisut ootamatu on see minu jaoks," lisas ta.

Aas arvas, et isegi kui lepitakse kokku, et uus juhatuse esimehe valimine on ees, siis peaks see protsess olema korrektne ja kõigi suhtes lugupidav. "Muidu külvame jälle seemneid järgmisteks rahulolematusteks ja tülideks," sõnas Aas.

Erakonnasisestest vastuoludest rääkides ütles Aas, et on olnud paremaid aegu. "On tõenäoliselt olnud paremaid aegu meeskonna kokkumängimise mõttes, aga pole ka midagi katastroofilist," ütles Aas.

Arto Aas arvas, et teemast tuleb ilmselt juttu ka tänasel juhatuse koosolekul.

Reformierakonna auesimees Siim Kallas ütles ERR-ile antud intervjuus, et partei ei saa valimistele minna vastu sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks teha erakonnas järgmise aasta suvel uued juhivalimised.

Reformierakonnas peaksid uued korralised juhatuse valimised olema 2019. aasta jaanuaris, mil jääb riigikogu valimisteni kõigest paar kuud.