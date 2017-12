Seda, et juhi valimistega seotud teemad arutlusele tulevad, kinnitas ERR-ile erakonna pressiesindaja Ave Tampere.

Reformierakonna auesimees Siim Kallas ütles ERR-ile antud intervjuus, et partei ei saa valimistele minna vastu sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks teha erakonnas järgmise aasta suvel uued juhivalimised.

Parteijuht Hanno Pevkur ütles seepeale, et ei näe sellisel intriigitsemisel põhjust, aga uusi sisevalimisi ta ei karda.

Reformierakonnas peaksid uued korralised juhatuse valimised olema 2019. aasta jaanuaris, mil jääb riigikogu valimisteni kõigest paar kuud.

„Kindlasti on inimesi ja Eesti poliitikas tuntud inimesi, kes ei ole rahul tänase olukorraga,” ütles enne juhatuse kogunemist ERR-i raadiouudistele erakonna aseesimees Urmas Paet, kelle sõnul tulebki neid asju arutada, sest eesmärk peaks olema minna 2019. aasta valimistele võimalikult tugevana.

„Kui on mingisuguseid ebakõlasid erinevate poliitikute ja liikmete vahel, siis muidugi tuleb püüda need ära klaarida enne. Aga muidugi on ka selge, et sellises suures erakonnas nagu Reformierakond, on põhimõtteliselt ükskõik, kes esimees on. Alati on ka neid inimesi, kellele see esimees ei meeldi,” nentis Paet.

Ta lisas, et igasugusteks otsusteks, kas teha varem mingeid valimisi, teha need ikkagi jaanuaris või lükata need edasi, on vaja erakonna enamuse toetust. „Täna seda pilti, mida erakonna enamus arvab, kas on kellelgi nii suur probleem, et peaks hakkama neid kuupäevi muutma või mitte, tegelikult veel ei ole kellelgi.