Miljonid mängus: Tallinna Vee tariifivaidluse saaga on lõpusirgel

Otsus on prognoosimatu, sest puudub praktika, millele tugineda saaks, ütlesid eksperdid ERR-ile.

Kui riigikohus vaidlust tagasi alama astme kohtusse ei saada, võib see endaga kaasa tuua erinevaid määramisi. Olenevalt sellest, kelle suunas kaalukauss langeb, võib see näiteks tähendada, et ettevõtte peab ettevõte maksama riigile tagasi mingi osa viimastel aastatel saadud tulust.

"Või saab ettevõtte hoopis kompensatsiooni, kuna lepingus on kunagi määratud hoopis teistsugused tingimused kui need, mida nad on nüüd lepingu ajal on pidanud n-ö taluma," rääkis Kawe Kapitali protfellihaldur Kristjan Hänni.

Konkurentsiameti juht Märt Ots ütles, et ei soovi kohvipaksu pealt otsust ennustada. "Õigus võidab," lausus ta.

Tariif on olnud külmutatud aastaid ja toonud tarbijatele kümneid miljoneid kokkuhoidu. Tallinna Vesi on arvestusliku kahju hinnanud ligi 70 miljonile, kuid selle kohta käib eraldi vaidlus rahvusvahelises arbitraažis ning riigikohtu lahend seda ei kajasta.

Tallinna Vesi täidab praegu Tallinna linnaga 2007. aastal pikendatud lepingut, mis kestab 2020. aastani ja annab õigus tõsta hinda igal aastal tarbijahinnaindeksi võrra.

2010. aasta novembris jõustus nn monopolivastane seadus, mis pani hinna kooskõlastamise kohustuse konkurentsiametile. Selle seaduse põhjal peab veeteenuse hind põhinema põhjendatud kuludel ja tulukusel, mitte tarbijahinnaindeksil.

Konkurentsiamet analüüsis Tallinna Vee majandustegevust ja jõudis järeldusele, et ettevõtte poolt rakendatav veeteenuse hind ei ole seadusega, kuna see tagab ettevõtjale põhjendamatult suure tulukuse.

Sellele tuginedes konkurentsiamet enam järjekordset hinnatõusu (+3,5%) ei kooskõlastanud ja tegi 2011. aastal Tallinna Veele ettekirjutuse tariifid seadusega kooskõlla viia, mida ettevõte ei täitnud. Nii on hind tänase päevani püsinud külmutatuna ja vaidlus kestnud aastaid.

Tallinna Vesi on seisukohal, et tariife puudutav osa lepingus linnaga on haldusleping ja riik peab halduslepingut haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.