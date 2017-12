Reformierakonna auesimees Siim Kallas ütles intervjuus ERR.ee-le, et sisepingete tõttu Reformierakonnas tuleks korraldada parteis suvel 2018 uued juhivalimised, et erakond saaks valimistele minna ühtsena, mis suurendaks võiduvõimalusi.

Pevkuri sõnul küsis ta reedel skype teel erakonna juhatuse koosolekul osalenud Kaja Kallaselt (keda meedias seostatakse tema peamise konkurendina - toim), milline on tema ettepanek. "Ka Kaja seisukoht oli, et jaanuar 2019 ei ole hea variant. Seega jääb kaks varianti: kas pikendada tänase juhatuse volitusi või valitakse uus juhatus erakorraliselt. Mina sisevalimisi ei karda."

Reformierakonna esimehe korraline ametiaeg kestab kaks aastat ehk Pevkur peaks olema ametis jaanuarini 2019. Kuid et riigikogu valimised on juba märtsis 2019, pole Pevkuri sõnul mõistlik hakata korraldama uue esimehe valimisi napilt kaks kuud enne valimisi, mistõttu ta käiski välja ettepaneku korraldada erakorralised valimised juba jaanuaris 2018.

Pevkuri sõnul võtsid juhatuse liikmed tema ettepaneku mõtlemiseks ja uuesti kogunetakse kahe nädala pärast ja siis otsustakse, kuidas minnakse edasi. Reformierakonna põhikirjas on küll juhatuse ja erakonna esimehe valimisteks kaks eraldi valimisprotseduuri, kuid ajalooliselt on alati neid koos korraldatud ehk erakonna juhatuse valimistega valitakse ka erakonnale uuesti juht.

"Minu ettepanek on lihtne, kuna probleemide pundar on üles visatud, pakkusin juhatusele välja, et teeme jaanuaris 2018 erakorralised juhatuse valimised," ütles Pevkur.

