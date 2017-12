Paljudes teadlastes on tekkinud hirm, et kolme ülikooli rektorite sõlmitud kokkuleppe järel hakatakse piirama teadlaste väljendusvabadust. Nii TTÜ kui Tartu Ülikooli rektorid kinnitavad, et teadlased võivad ka edaspidi oma mõtteid vabalt väljendada. Madis Hindre

