Pärast Euroopa Komisjoni presidendi Jean Claude Junckeri ja Briti peaministri Theresa May avaldusi, et Euroopa Liit ja Suurbritannia jõudsid Brexiti-kõnelustel kesksetes küsimustes kokkuleppele, hakatakse nüüd täpsustama leppe üksikasju. Ühe Põhja-Iiri parlamendisaadiku sõnul on Iiri piiri teemal lahtisi otsi üle saja. Mall Mälberg

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel