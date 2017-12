Kuritegeliku ühenduse loomise ja juhtimise ning mitme kergema kuriteo eest mullu sügisel seitsmeks aastaks vangi mõistetud Assar Paulus (55) vaidlustas Viru maakohtu 27. novembri määruse, millega ta jäeti vabastamata.

Maakohtus toetas Pauluse vabastamist prokurör, kuid mitte vangla.

Kohus tõdes, et Pauluse varasem elukäik on olnud pikaajaliselt seotud kuritegeliku tegevusega, kujundanud tema hoiakuid ja harjumusi, millest loobumine tema vanust arvestades on keeruline.

"Konkreetse süüdimõistetu puhul on kohtu arvates oluline ka see, et vanglarežiimis ei näidanud isik oma tahet olla tööga hõivatud, vaid teatud määral kasutas oma terviseseisundit selleks, et vältida üldse tööl käimist," märkis kohus.

Sellest tulenevalt on kohtu arvates prognoos Pauluse käitumisele vabaduses pigem negatiivne ning ülaltoodu osutab sellele, et uute süütegude toimepanemine vabaduses on tema puhul vägagi tõenäoline.

Kuigi vangla hinnangul on Pauluse puhul uue kuriteo toimepanemise risk madal ehk 12-18 protsenti, siis kohus sellega ei nõustu.

"Esiteks, ei ole vangla esitatud materjalide alusel võimalik aru saada, kuidas protsendid on välja arvutatud, teiseks, vangla ise leiab, et isik on kõrgohtlik, ohustatud on avalikkus, turvalisus ja rahva tervis," tõdes kohus.

Paulusel tekib uus võimalus vabaneda karistusajast kahe kolmandiku ärakandmisel ja siis edasi iga aasta möödumisel.

Keskkriminaalpolitsei pidas Pauluse kahtlustatavana kinni 2014. aasta 14. aprillil ning järgmisel päeval ta riigiprokuröri taotlusel ja kohtu loal vahistati ehk ta on karistusest ära kandnud kolm aastat ja kuus kuud.

Harju maakohus kinnitas mullu 7. septembril Pauluse ning tema jõugu 10 liikme ja neile kuuluva kahe firma karistusleppe, mis nad sõlmisid riigiprokurör Andres Ülvistega.

Eelmise aasta novembris mõistis Viru maakohus Pauluse süüdi Ida-Viru narkojõugu rahastamises ning mõistis talle kuueaastase vangistuse, kuid luges selle kaetuks talle Harju maakohtus mõistetud seitsmeaastase vangistusega.

Tänavu oktoobris langetas Harju maakohus otsuse Pauluse jõugu liikmetele, kes prokuröriga karistuste osa kokkuleppele ei läinud.