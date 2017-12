Politseinikud on tänaseks jõudnud järeldusele, et 24. novembril kadunud Soome kodanik Ari kukkus õnnetuse tagajärjel Admiraliteedi basseini ja uppus. Meest ei ole merest leitud.

„Kogutud infot viitab kahjuks, et Ari kukkus 24. novembril kella 23 paiku vette,“ ütles Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko. Ta lisas, et kaamerasalvestistelt oli Arit näha ebakindlalt liikumas Kochi Aitadest Lootsi 11 ja Lootsi 13/1 majade suunas, seejärel võttis ta suuna Admiraliteedi basseini poole. „Koht, kus arvame, et Ari vette kukkus, jääb kaameratega kaetud alast välja. Küll aga on näha, kuidas muidu peegelsile meri hakkab kella 23 paiku lainetama,“ rääkis Mirošnitšenko.

Politseinik lisas, et kui Ari oleks kai äärest naasnud, siis oleks turvakaamerasalvestised ka selle liikumise tabanud. „Seetõttu pean kurbusega ütlema, et on vägagi tõenäoline, et ta uppus. Tunneme kaasa Ari lähedastele,“ lausus Mirošnitšenko.

Politseinikud kontrollisid Admiraliteedi basseini tuukrite sonarite ja Mereväe abil, kuid hetkel pole meest leitud.

Ari pangakaarti ei ole pärast 24. novembrit kasutatud ning ka tema telefoni ei ole alates 25. novembrist sisse lülitatud.