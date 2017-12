Krüptoraha Bitcoin hind on sel nädalal kerkinud enam kui 70 protsenti, kuid väga kiire tõus on tegelikult kestnud kogu aasta. Reede seisuga maksis Bitcoin enam kui 15 000 dollarit. Möödunud aasta detsembris oli hind vaid 750 dollarit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Talpsepp leiab, et Bitcoin on kasvanud suureks mulliks. Viimasel nädalal toimunud järsku hinnatõusu kommenteerides märkis ta, et sellel ei ole ühtegi mõistlikku põhjust.

"Sellised majanduslikud põhjused puuduvad. Ma nimetaksin, et tegemist on psühholoogilise efektiga. Inimesed vaatavad, et on uus ja huvitav koht, kuhu investeerida, kuigi ma ei nimetakski seda väga investeerimiseks. Nad vaatavad, et hind on kõvasti tõusnud ja teevad oma järeldused sealt," selgitas Talpsepp "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Tema hinnangul paigutavad Bitcoini raha peamiselt eraisikud. "Suured finantsasutused vaatavad seda kui müstilist ilmingut, sest majanduslikud põhjused puuduvad. JP Morgani juht on välja öelnud, et kui tema pangas töötab keegi, kes Bitcoini investeerib, siis ta on valmis ta lahti laskma," lisas dotsent.

Bitcoini mulli lõhkemisel Talpsepa sõnul laia mõju pole.

"Bitcoini turuväärtus on umbes 250 miljardit dollarit, mis on natuke suurem kui McDonalds või Coca-Cola Company. Kui see mull lõhkeb, siis suure tõenäosusega jäävad sellest järele riismed. Need, kes on oma raha sinna paigutanud, kaotavad selle. Need, kes on algusest peale kaasa mänginud, jäävad lihtsalt kasumist ilma. Aga ma ei näe praegu, et laiem mõju sellel oleks," rääkis Talpsepp.

Tema sõnul ei ole Bitcoin kindlasti 15 000 dollarit väärt, pigem paar protsenti sellest. Seda, millal Bitcoini mull lõhkeda võiks, Talpsepp öelda ei oska.

"Tulbimaania ajal läks ka mitu aastat, kuni saadi aru, et tulbid on ilusad lilled küll, aga 10 000 dollarit väärt ei ole. /.../ Bitcoinil blockchain on tore asi küll, aga kui küsida, kui palju ta väärt on, siis 15 000 dollarit kindlasti väärt ei ole. Ei ole ka poolt sellest. Võib-olla on väärt paar protsenti ainult," selgitas ta.

Pikemat intervjuud Tõnn Talpsepaga vaata artiklile lisatud videost.