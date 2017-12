Paet: juhatus ei pooldanud Pevkuri ettepanekut

Paet märkis, et sellest oli juttu, kuid juhatus seda ei pooldanud. "Seda päevakorras ei olnud, aga arutelu käigus ta nimetas seda. Aga see küll ei leidnud juhatuse liikmete toetust, et nüüd kiiresti on vaja hakata midagi rapsima," ütles Paet BNS-ile.

"Nagu ma ütlesin - hoiak oli see, et tuleb asjad omakeskis läbi arutada ja vaadata, mis siis kõige parem on. Mitte kohe minna kuskile suuri avanguid tegema," rääkis Paet.

"Täna oli juhatuse liikmete - nende, kes kohal olid - üldhoiak see, et ei ole vaja rapsida. Peamine on hetkel tegeleda sillaehitusega," rääkis Paet BNS-ile. "See tähendab, et tuleb inimestega suhelda, mitte teha lihtsalt mingeid avaldusi paremale ja vasakule," ütles Euroopa Parlamendi saadik Paet.