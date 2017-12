Viimasel ajal on sagenenud olukorrad, kus pakiautomaadid on täis ning klientide tellitud saadetised neisse ära ei mahu. Postiettevõtted kinnitavad, et olukord on jõuludest tulenevalt ajutine, mistõttu on appi palgatud kullerid, kes pakke hoopis automaatide kõrval kätte annavad.

Omniva saadab saadab iga päev kümnetele inimestele teate, et kuivõrd pakiautomaadid on täis, saavad nad oma saadetise kätte kullerilt, kelle leiab automaadi kõrvalt. Ka Smartpost kasutab pakkide kättetoimetamiseks abijõudu, mistõttu automaatide ülekoormus tarnekindlust vähendanud pole.

Kolmemiljonilise käibega veebikaubamaja Mylook paneb kõige kiiremal jõuluajal teele üle tuhande paki päevas tavapärase 200 asemel, lubades tarnet vähemalt järgmiseks päevaks."Jõuluajal detsembris teeme viiendiku aastatellimustest, see tellimuste maht kasvab väga palju. Eelmise aasta näitel oligi see kohale toimetamise protsent õigeks ajaks üle 99 protsendi," kinnitab Mylook OÜ turundusjuht Ivar Arulaid.

Jõulumüük ehk novembri-detsembri pakimahud moodustavad nii Omniva kui Smartposti käibest kuni veerandi, mistõttu on ülekoormatud pakiautomaadid praegu igapäevane olukord. Jõuluperiood algab Eesti kaubanduses aga aasta-aastalt üha varem ning internetikaubandus kasvab iga aastaga kolmandiku.

"Praegusel jõuluajal, mis on aasta tippaeg, võivad need mahud olla kuni kaks korda suuremad kui näiteks suvekuudel. Sel aastal hakkasid jõulud meie jaoks kuidagi eriti vara - juba septembrikuus oli pakke peaaegu sama palju kui eelmise aasta jõulude ajal ja peale seda on see maht ainult kasvanud ehk me tegelikult oleme juba tänaseks töödelnud palju rohkem pakke kui eelmise aasta jõulude samal perioodil," tõdeb Omniva juhatuse liige Ansi Arumeel.

Omniva automaatide jõuluperioodi ületäituvus on keskmiselt 10-15 protsenti. Smartpostil ei mahu praegu keskmiselt 40 protsenti pakkidest automaatidesse ära.

"Novembris-detsembris kasvavad pakimahud ligi 25 protsenti võrreldes teiste kuudega ja novembri-detsembri käive moodustab tegelikult ligi veerandi Smartposti ärikäibest. Meie jaoks on loomulikult väga suur pingutus, et teha kõik need õiged toimingud, et viia pakid õigeaegselt kohale," ütleb Smartposti automaate opereeriva Itella Estonia OÜ müügi- ja turundusdirektor Alice Vergi.

Selleks, et kasvanud nõudlusega toime tulla, on nii Omniva kui Smartpost palganud hooajalist tööjõudu ning jätkavad pakiautomaadivõrgustiku laiendamist, ehkki internetikaubanduse turg kasvab investeeringutest kiiremini.

"Me oleme just lõpetamas sellist suuremat laienemist. Pakilahtreid tuli Eestis juurde 46 protsenti, lisasime ka kaheksa täiesti uut automaati. Ehk suurendasime neid, mis juba olemas on ja lisasime ka uusi automaate," selgitab Omniva juhatuse liige Ansi Arumeel.

"Sel aastal oleme me paigaldanud lisaautomaate, järgmine nädal avame oma sajanda pakiautomaadi ja oleme ka laiendanud olemasolevaid pakiautomaate lisamoodulite näol. Kindlasti järgmine aasta on meie jaoks kõige suurem pakiautomaadi võrgustiku suurendamise aasta - arvatavasti kuskil 20-30 automaadi kanti," tutvustab plaane Itella Estonia müügi- ja turundusdirektor Alice Vergi.

Järgmisel aastal oodatakse internetikaubanduse turult tänavusega pea võrreldavat kasvu.