Ühtlasi on Trump Haley sõnul kinnitanud, et tema otsusel ei ole mingit mõju sellele, mida iisraellased ja palestiinlased lõpuks püha linna piiride suhtes otsustavad. Jeruusalemma idaosa näevad oma tulevase pealinnana palestiinlased.

"Ma kinnitan teile veelkord, et president ja tema administratsioon on endiselt pühendunud rahuprotsessile," lausus saadik Nikki Haley ÜRO Julgeolekunõukogu eriistungil.

Rahvusvahelise õiguse järgi on Ida-Jeruusalemm Iisraeli poolt annekteeritud. Palestiinlased näevad 1967. aastal Iisraeli poolt vallutatud Ida-Jeruusalemmas oma tulevase riigi pealinna, Iisrael aga väidab, et Jeruusalemm tervikuna on nende pealinn.

Palestiinlased on reageerinud Trumpi otsusele ulatuslike meeleavaldustega, välja on kuulutatud "raevu päev". USA presidendi otsust ei kiida heaks ka USA liitlased, välja arvatud Iisrael.

