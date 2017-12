Euroopa Liit ja Suurbritannia teatasid reede hommikul, et jõudsid Brexiti-kõnelustel kesksetes küsimustes kokkuleppele. See, et kokkuleppega leidis lõpliku lahenduse ka Iiri piiri küsimus, pole aga sugugi kindel.

Uudis Brüsselis sõlmitud kokkuleppest tõi Iirimaa peaministri Leo Varadkari varahommikul ajakirjanike ette, et pidada võidukas kõne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me saime tagatised ja garantiid, mida meil oli vaja. Me kaitsesime seda, mida oli vaja kaitsta. Tagasime kodanike õigused ja ühtse reisipiirkonna, kindlustades, et Iiri saarele ei tule piirikontrolli," rääkis Varadkar.

IIEA peaökonomist Dan O'Brien ei ole aga sugugi kindel, et Iiri piiriküsimus reede hommikul lõpplahenduse leidis. Tema sõnul ei saa välistada piiri Iiri saare põhja- ja lõunaosa vahel.

"Kokkuvõttes ei saa. Jah, see on tänases kokkuleppes kirjas, aga seal on ka kirjas, et mitte milleski pole kokku lepitud enne, kui kõiges on kokku lepitud. Nii et tänases kokkuleppes on väga palju ebaselgust. See tähendaks, et Põhja-Iirimaa jääks kas koos või ilma Suurbritanniata tolliliitu EL-iga, et piiri taaskehtestamine välistada," selgitas ta.

IBEC-i Brexiti kampaania juhi Arnold Dilloni hinnangul jääb alati risk, et Suurbritannia valitsus vahetub ja keerab saavutatud progressi tagasi. "Aga praegune valitsus on siiski lubanud, et piirikontrolli ei tule," lisas ta siiski.

Iirimaa kaubanduskoja juht Ian Talbot kirjeldas, kuidas Põhja-Iirimaal lüpstud lehmade piim pastöriseeritakse Iirimaal ja tuuakse järgmisel päeval tagasi Põhja-Iirimaale ehk teisele poole Euroopa Liidu tulevast välispiiri müüki.

"Iirimaa kaubavahetus Suurbritanniaga on umbes miljard eurot nädalas, see on väga suur arv. 52 miljardit aastas. Sellest 10 protsenti on Põhja-Iirimaaga, umbes 100 miljoni euro ulatuses kaubavahetust Põhja-Iirimaaga igal nädalal. Meie eelistus oleks, et tulevane suhe oleks võimalikult lähedane praegusele tolliliidule. See oleks meile kõige lihtsam lahendus," rääkis ta.

O'Brieni sõnul paistab nagu on kõnelustel seitse võimalikku lahendit.

"Alates sellest, et kõnelused kukuvad läbi ja Iiri saarel taaskehtestatakse Brexiti järel piir, kuni selleni, et Brexit hüljatakse ja korraldatakse uus referendum. Ja on mitu võimalust nende kahe äärmuse vahel. Aja jooksul saab inimestele selgemaks, et tuleb langetada raske valik ja ma arvan, et on võimalik, et Suurbritannia otsustab jääda ühtsele turule ja tolliliitu või üksnes tolliliitu," rääkis O'Brien.

Ehand: Iiri piiri küsimus tekitab küsimusi

Ka ERR-i Brüsseli korrespondent Epp Ehand ütles, et reedel heaks kiidetud dokument pole kindlasti veel lahkumisleping ja lahtisi otsi on ilmselt kõikide teemade juures.

Iiri piiri küsimus tekitab tema sõnul dokumendis tõepoolest küsimusi.

"Selle teksti on nädal aega lihvitud. Üks asi, mis seal on selgelt öeldud, on see, et piiri ei soovita. Samas mitmeti on rõhutatud, et Põhja-Iirimaa on Ühendkuningriigi osa ja kõik mis juhtub Ühendkuningriigiga, juhtub ka Põhja-Iirimaaga," rääkis Ehand "Aktuaalses kaameras".

Suurbritannia loodab tema sõnul leida sobiva lahenduse üldiste kaubandusläbirääkimiste käigus.

"Kui seda ei leita, siis on öeldud, et "siis otsime erilist lahendust erilisele olukorrale". Ja kui ka see ei toimi, siis on Suurbritannia lubanud kinni pidada siseturu ja tolliliidu reeglitest ehk Põhja-Iirimaal tegelikult jätkub sama kord mis praegu," selgitas Ehand.

Ta lisas, et Euroopa Liidu riigid hakkavad nüüd kokku leppima strateegias kaubanduskõnelusteks. EL-i Brexiti läbirääkija Michel Barnier ütles Ehandi sõnul reedel, et tema näeb tõenäolise lahendusena samasugust kaubanduslepet nagu on EL-il Kanadaga.

Tralla: iirlased on ELi toetuse üle uhked, kuid on samas ettevaatlikud tuleviku suhtes

Dublinis viibiva ERR-i korrespondendi Johannes Tralla kinnitusel ei usuta Iirimaal, et tänane lahendus on absoluutne ja lõplik, sest dokumenti on sisse kirjutatud vastuolulised asjad.

"Ühest küljest öeldakse, et mingit piiri ei tule, teisest küljest öeldakse, et mitte milleski pole kokku lepitud enne, kui kõiges on kokku lepitud. Tuleb küll öelda, et enamus Iirimaa ärimeestest, kaubanduskoja liikmetest, kellega täna rääkisin, on võib-olla natukene optimistlikud, neil on võib-olla väike soovmõtlemine, et kõik jätkuks vanaviisi," rääkis Tralla.

"Ja selleks, et kõik jätkuks vanaviisi, siin nähakse ainult seda võimalust, et Suurbritannia jääks edasi tolliliitu, mille tõepoolest britid on siiamaani välistanud," lisas ta.

Tralla sõnul on iirlased ühest küljest väga uhked, et Euroopa Liit toetas nende erisoove ning sai Suurbritanniale mõnes mõttes näidata, et ka Iirimaa huvid on olulised.

"Teisest küljest ollakse tuleviku suhtes ettevaatlikud eelkõige ka selle pärast, et Theresa May enda tool Londonis võib kõikuda, sest ei ole üldse teada, kas kõik euroskeptikud ka tooride ridades selle tänase leppe ikka vastu võtavad," selgitas Tralla.