Poola parlament kiitis heaks uued kohtureformid

Kriitikute sõnul on meede ebaseaduslik, sest kohustab lahkuma ülemkohtu peakohtunikku Malgorzata Gersdorfi, kelle kuuaastasest ametiajast on veel pool järel.

Uutele reformidele on oodata PiS-i kontrolli all oleva parlamendi ülemkoja ehk senati ja president Andzej Duda heakskiitu.

PiS asus kohtusüsteemi muutma pärast võimuletulekut 2015. aasta novembris, öeldes, et reformid on vajalikud korruptsiooni vastu võitlemiseks ja endiselt kommunismiperioodist mõjutatud kohtusüsteemi ümberkorraldamiseks.

EL on hoiatanud Poolat, et võib käivitada kohtureformide tõttu EL-i lepingute artikkel seitsme ehk jätta Varssavi ilma hääleõigusest ühenduse nõukogus.

Poola konservatiivse partei Seadus ja Õiglus (PiS) valitsuse tegevus on juba Brüsseli kõrgendatud tähelepanu all varasemate kohtureformide tõttu, mis EL-i hinnangul kujutavad endast õigusriigile "süsteemset ohtu".

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel