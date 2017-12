Trumpi üks julgeolekunõunikest lahkub ametist

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders ütles, et Powellplaanis algusest peale vaid aastaks Valgesse Majja jääda, vahendas Reuters.

Powell võib olla üks mitmest valitsusametnikust, kes aasta möödudes ametist lahkub. Spekuleeritud on näiteks välisminister Rex Tillersoni üle, kes võidakse allikate sõnul asendada CIA direktori Joe Pompeoga. Samuti on spekuleeritud, et ametist võib lahkuda majandusnõunik Gary Cohn.

Powell on olnud üks Trumpi siseringi nõunikest ning tähtis abi rahvusliku julgeoleku nõunikule H.R. McMasterile.

Ta osales koos Trumpi nõuniku ja väimehe Jared Kushneriga USA diplomaatilistes püüdlustes Lähis-Ida protsessis.

"Dina on teinud administratsiooni heaks suurepärast tööd ja ta on olnud Iisraeli-Palestiina rahuprotsessi meeskonna väärtuslik liige. Ta jätkab oma võtmerolli rahupüüdlustes ning me jagame selle kohta rohkem infot tulevikus," ütles Kushner pressiteate vahendusel.