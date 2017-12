Ukraina SBU teatas Saakašvili kinnipidamisest

Saakašvili on erakonna Uute Jõudude Liikumise Partei liider. Ukraina korrakaitseametkonnad on püüdnud teda viimastel nädalatel mitu korda vahistada, kuid tänu oma toetajatele on tal õnnestunud vahi alt pääseda.

Kolmapäeva hommikul teatas Ukraina peaprokuratuur, et Saakašvili on kuulutatud tatagotsitavaks kolme seadusesätee alusel, mis puudutavad kuriteole ässitamist ja kuritegelikku organisatsiooni kuulumist.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel