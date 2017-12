Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (36)

Associated Press : USA Kuuba saatkonnas töötanud ametnikel on väidetava audiorelva tõttu täheldatud muutusi ajus.

Spectator : Trumpil on õigus - Jeruusalemm on Iisraeli pealinn.

Medium : sa ei mõista Bitcoini, sest sa arvad, et raha on päris.

Vox : "Me oleme juristid, kes toetasid samasooliste abielu. Me toetame ka kristlasest pagarit."

Observer : Flynni kahtlane minevik näitab, et ta oli alati petis. Flynnist kirjutab taas ka New York Times .

New York Times : Billy Bush tuletab Trumpile meelde, et viimane ütles seda, mida ta ütles.

Bloomberg : sorry, Juncker - Merkelil ja Macronil on praegu muudki teha.

Washington Post ja Foreign Policy : Tillerson rõhutas, et USA-Vene suhete kõige suuremaks komistuskiviks on olukord Ukrainas.

Raadio Vaba Euroopa : Saakašvili on taas vahi all, kuid tema aktivistid jätkavad meeleavaldusi.

The Local : Saksimaa kohus otsustas, et "Merkeli võllapuud" tohib suveniirina müüa.

The Times : leppega hakkama saanud May kavatseb valitsuskabineti istungil brexiteer'idele vastu astuda.

Spectator : May viga oli see, et võttis omaks vale, justkui saaks Brexit olema lihtne.

