Randjärv: Pevkuril pole õnnestunud meeskonda motiveerida

Reformierakonna juhatuse liige Laine Randjärv toetab erakonna auesimehe Siim Kallase ideed suvel uued juhivalimised korraldada, sest tema hinnangul pole erakonna praegusel juhil Hanno Pevkuril õnnestunud meeskonda motiveerida ja hästi tööle panna. Juhatusse kuuluv Jürgen Ligi tõdes, et otsus meeleolusid testida on üsna tõenäoline.

Randjärv ütles ERRile, et arvestades juba kuhjunud kriitilisi meeleolusid, on suvisel üldkogul juhi valimiste korraldamine otstarbekas.

Tema sõnul viibis reedesel Reformierakonna juhatuse koosolekul, kus arutati ka üldkogu võimalikku erakorralist toimumist jaanuaris, kahjuks vähe juhatuse liikmeid ning selle küsimuse püstitus tuli enamikule juhatuse liikmetest ootamatult.

"See ei ole kindlasti aktsepteeritav praktika, kus põhjapanevaid teemasid tahetakse kiirustades käsitleda," lausus Randjärv.

Ta lisas, et korraline üldkogu peaks toimuma hiliskevadel ning selleks ajaks tulekski põhjalikult kõik vajalikud tegevused läbi mõelda ja erakonna juhtimisega seonduvad küsimused ning kandideerimisprotsess ette valmistada.

Küsimusele, kas erakond peaks minema 2019. aasta riigikogu valimistele praeguse juhiga või tuleks korraldada erakorralised juhi valimised, vastas Randjärv, et seda otsustab üldkogu.

"Valimised vôi otsus olemasoleva mandaadi pikendamiseks on igal juhul tarvis teha, sest 2017. aasta jaanuaris valitud juhatuse volituste aeg lõpeb väga ebamugaval ajal, vaid paar kuud enne 2019. aasta riigikogu valimisi," sõnas ta.

Isikutevahelisi vastuolusid üheltpoolt Hanno Pevkuri ja teiseltpoolt Kristen Michali ning Siim Kallase vahel Randjärv enda sõnul ei näe.

"Tegemist on pigem sellega, et praegusel juhil pole õnnestunud meeskonda tervikuna motiveerida ja hästi tööle panna," tõdes ta.

Ligi: jutud vastuoludest ei teki tühjalt kohalt

Jürgen Ligi ütles suvel uute juhivalimiste korraldamise idee kohta, et ei tema ega juhatus pole praegu valmis seda otsustama - ei inimlikult ega juriidiliselt.

"Sellised mõtted tuleb ettepanekuks vormistada ja aegsasti päevakorda panna. Eilne ajaleht sinna ei jõua ega jõudnud järelikult koosolekule kõik huvilised, ka Siim. Kuna Hanno on nüüd samaga vastanud, arutab seda kindlasti üks järgmistest juhatustest. Juhatuse legitiimsuses küsimus kindlasti pole, aga otsus meeleolusid testida on üsna tõenäoline. Kindlasti ei korralda me juhivalimisi 2019. jaanuaris, kahe aasta tähtaja täitumisel, sest see oleks vahetult enne valimisi," lausus Ligi.

Senine vaade, et Reformierakonna uue juhi valimised tulevad pärast riigikogu valimisi, vaadatakse Ligi sõnul tõenäoliselt ümber.

Pevkuri, Michali ja Siim Kallase võimalikest vastuoludest rääkides tõdes Ligi, et tühjalt kohalt sellised arvamused ei teki, aga leerid ja konkreetsed isikud on siiski ajakirjanduslik müstifikatsioon.

"Kõik need on tähtsad liikmed, aga vähemus tähtsatest ning erakond ei koosne poolusest. Me saame siseasju otsustada sisulise töö kõrval, mitte selle asemel," sõnas ta.