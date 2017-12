Ilves saab küberturvalisuse maailmaliidri auhinna

"Seda ongi Eesti teinud. Üleilmsetel kübertuvalisuse aruteludel on Eesti see, kelle poole lahendust oodates vaadatakse. Eesti kogemus aitab meil leida lahendusi mitte üksnes meie endi, vaid kogu digitaalseid riigikorraldamise põhimõtteid rakendava rahvusvahelise üldsuse jaoks,” lisas Ilves.

Ta tõi paralleeli kirjandusega, märkides, et olukord küberturvalisuse alal sarnaneb sellele, mida kirjeldas Lewis Carroll: üksnes selleks, et oma positsiooni hoida, peame jooksma nii kiiresti kui suudame. Kui aga tahame edasi liikuda, peame jooksma topeltkiiresti.

“Turvalisust tuleb alati ja pidevalt uuendada, ja me peame olema selles kiiremad ja paremad kui need, kelle siht on turvalisust haavata," lausus Ilves.

