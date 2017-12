Iraagi president ja relvajõud tegid laupäeval avalduse, et Iraak on ISIS-est täielikult vabastatud.

Iraagi sõjavägi alustas 23. novembril suuroperatsiooni, et ISIS-e allesjäänud võitlejad riigi lääneosas Süüria piiri ääres asuvast kõrbest välja tõrjuda.

Nüüd teatasid Iraagi relvajõud, et see eesmärk on täidetud, vahendasid BBC ja Reuters.

Ka peaminister Haider al-Abadi kinnitas Baghdadis toimunud pressikonverentsil, et kogu Iraagi-Süüria piir on Iraagi relvajõudude kontrolli all.

"Meie relvajõud kontrollivad täielikult Iraagi-Süüria piiri ja seega kuulutan ma sõja ISIS-e vastu lõppenuks," teatas president. "Vaenlane tahtis meie tsivilisatsioonile hukku, kuid me võitsime tänu oma ühtsusele ja pühendumisele. Saavutasime lühikese ajaga võidu," lausus al-Abadi.

Tigrise ja Eufrati vaheline hõreasustusega kõrbeala oli džihadistide viimane pelgupaik Iraagis pärast seda, kui valitsusväed ja omakaitse olid nad mõlema jõe orust ja linnadest välja tõrjunud.

Kaks päeva tagasi teatas Vene armee, et nende eesmärk ISIS Süürias alistada on täidetud.