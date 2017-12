Gove: britid saavad Brexiti-leppe tingimusi üldvalimistel muuta

Reedel saatis Suurbritannia ja ELi läbirääkimisi märkimisväärne edu, nii et edasi saab liikuda kaubandussidemete teema juurde. Gove kinnitas oma toetust peaminister Theresa Mayle, kuid ütles lisaks, et kui britid pole Brexiti tingimustega rahul, saavad tulevased valitsused neid muuta, vahendas Reuters.

"Kui Briti inimestele ei meeldi see, mis me oleme ELiga läbi rääkinud, lubab lepe tulevasel valitsusel sellest lahkneda," lausus Gove.

Suurbritannia peaks EList lahkuma 2019. aasta märtsis. Järgmised valimised peaksid toimuma 2022. aastal, kuid Briti meedias on spekuleeritud, et need võidakse ettepoole tuua, arvestades asjaolu, et Mayl pole parlamendis piisavat toetust ja tema parteis valitsevad Brexiti osas erimeelsused.

Mõned euroskepikud leiavad, et May on reetnud EList lahkumise poolt hääletanud ja andnud Brexiti leppes liigselt järele ELi nõudmistele.