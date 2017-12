Allikas: Macron ja Erdogan püüavad veenda USAd Jeruusalemma otsust tagasi võtma

Prantsusmaa on olnud Palestiina toetaja. 2014. aastal kiitis Prantsuse rahvusassamblee heaks mittesiduva ettepaneku, et valitsus tunnustaks Palestiinat, kuid siiani ei ole valitsus seda ametlikult teinud.

Allikas lisas, et Trügi ja Prantsusmaa teevad ühiseid jõupingutusi, et püüda USA otsust muuta.

Kaks riigipead jõudsid telefonikõnes üksmeelele, et USA samm on Lähis-Ida regiooni jaoks murettekitav, vahendas Reuters allika sõnu.

Türgi president Tayyip Erdoğan ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron püüavad koos veenda USA-d, et see mõtleks ümber oma otsuse tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, ütles Türgi presidendi kantselei allikas laupäeval.

