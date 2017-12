Ida-Virumaal sai ahelavariis viga neli inimest

"Talvel liigeldes peab iga autojuht olema äärmiselt ettevaatlik. Täname Volvo juhti, kes enne kiirabi ja politsei saabumist mõistis, et tee on väga libe ning teelõigul viibinud isikud suurema ohu eest eemale suunas," sõnas Kabanov.

Ida prefektuuri operatiivjuht Dmitri Kabanov sõnas, et heitlik ilm raskendab ka teeolusid ja need võivad muutuda minutitega.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel