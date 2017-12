Kaljulaid: vabatahtlik merepääste on isetegemise edulugu

"Kuigi vabatahtlik merepääste on kahtlemata olnud üks suuri siseturvalisuse ja kodanikuühiskonna edulugusid, ei saa me seda edu siiski võtta iseenesestmõistetavana. Igasuguse vabatahtliku tegevuse keskmes on vabatahtlik inimene. Ja see inimene soovib ja suudab panustada seni, kuni tal on selleks motivatsiooni," ütles president Kersti Kaljulaid Toila vabatahtliku merepääste 10. aastapäeval.

Kaljulaid tänas seltsi eestvedajaid, kes on pakkunud oma liikmetele võimalust osaleda eriõpet vajavate noortega tegelemisel ja meremessidel ning käivitanud toetajaliikmete süsteemi, kes saavad seltsi tegevusse panustada lisaks töötundidele ka rahaliselt.

President rõhutas, et riigi toetumine oma vabatahtlikele on märk usaldusest oma inimeste vastu.

"See on ka märk nutikast riigist, kes ei üritagi kõike üksi teha. Küll aga peab riik paika panema üldised suunad ja põhimõtted, koordineerima ning andma vabatahtlikele vahendid, mida need ise ei suuda ega peagi suutma soetada," lisas ta.

Kaljulaidi sõnul on kogu merepäästeliikumise areng suurepärane näide sellest, et inimestel on tahe ja suutlikkus panustada.

Tänaseks tegutseb Eestis ligi 40 vabatahtlikku merepäästeühingut enam kui 400 liikmega, kes peavad üleval rohkem kui 70 reageerimispunkti. Iga-aastaselt lahendavad vabatahtlikud enam kui kolmandiku kõikidest merepäästeväljakutsetest.