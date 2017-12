Kindral Johan Laidoneri Selts kutsus tänaseks Viimsi mõisasse kokku arutelu, et analüüsida eesti keele olukorda aina enam inglise-keelestuvas avalikus ruumis. Inglise keel on eesti keele säilimisele suuremaks ohuks kui omal ajal vene keel, tõdeti arutelul. Kristi Sobak

